Incendio intencional en el Corralón Municipal de Rio Gallegos: las cámaras de seguridad fueron clave para esclarecer el hecho

Durante la noche del lunes se produjo un incendio intencional en el Corralón Municipal, ubicado sobre calle 38, donde resultaron afectados 22 vehículos fuera de circulación, destinados a compactación, algunos de los cuales permanecían en el predio desde hace más de 15 años.

Gracias al sistema de cámaras de seguridad instalado en el lugar, se pudo establecer con claridad cómo se desarrolló el hecho. Las imágenes registraron el ingreso de un individuo caminando desde la zona del Autódromo y permitieron reconstruir la secuencia de lo ocurrido, material que ya forma parte de la denuncia realizada por la Municipalidad de Río Gallegos.

Desde el Municipio se llevó tranquilidad a la comunidad al aclarar que los vehículos incendiados no eran automóviles secuestrados, ya que esos se encuentran en un sector diferenciado del corralón, con iluminación y medidas de seguridad específicas. Los rodados afectados formaban parte del proceso de compactación.

Tras el hecho, la Municipalidad realizó la denuncia correspondiente y se aguardan los resultados de las pericias para avanzar en la investigación e identificar al responsable.

En el lugar estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, y el director general de Seguridad y Protección, Juan Rojas, quienes supervisaron la situación y constataron que el incendio se encontrara totalmente controlado.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la rápida identificación de lo sucedido fue posible gracias a la inversión del Municipio en cámaras de seguridad, en el marco de una política de prevención, protección de los bienes públicos y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.