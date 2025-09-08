Incendio en vivienda en Río Gallegos



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, el día 7 de septiembre del año en curso, a las 14:40 horas, personal de la División Comisaría Segunda de Río Gallegos fue comisionado a raíz de un aviso del Centro de Despacho, que daba cuenta de un incendio en una vivienda ubicada en calle Manuel López Calo al 800.

Al llegar al lugar, se constató la labor del personal de Bomberos Cuartel Central, y de Bomberos Cuartel 24, quienes trabajaban en la extinción del foco ígneo.

De acuerdo a lo informado por los residentes, el incendio se habría originado al encenderse una salamandra a leña en una vivienda precaria de chapa que funcionaba como alojamiento temporal, propagándose rápidamente. Los ocupantes lograron salir por sus propios medios, sin sufrir lesiones, y no requirieron asistencia médica.

Una vez controlada la situación, personal especializado determinó que el siniestro fue de carácter accidental, debido al contacto de brasas incandescentes con material combustible.

En la intervención prestaron colaboración distintas dependencias policiales y organismos provinciales y municipales, quienes brindaron el apoyo necesario a las personas damnificadas.

