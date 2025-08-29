Incendio en vivienda del barrio Patagonia de Río Gallegos

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, el día 29 de agosto de 2025, alrededor de las 10:05 horas, personal de la División Comisaria Séptima, y División Cuartel 24 intervino en un incendio registrado en el Barrio Patagonia, en inmediaciones de calles 28 y 37 bis, de la ciudad de Río Gallegos.



El siniestro se produjo sobre una vivienda de pequeñas dimensiones, construida en madera y placas, donde se constató fuego activo al momento de la llegada de los móviles. De acuerdo a las primeras verificaciones, el origen del incendio sería de carácter accidental, producto de un desperfecto eléctrico.



En el lugar se trabajó con corte de suministros, despliegue de líneas de ataque y remoción de material afectado, logrando controlar y extinguir las llamas con la colaboración de dotaciones de apoyo del Cuartel Central, quienes abastecieron de agua al autobomba interviniente. Asimismo, se contó con la presencia de personal de la empresa Servicios Públicos, quienes prestaron asistencia preventiva, y personal del Ministerio de Desarrollo Social.



Es importante destacar que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales durante el desarrollo del siniestro, solo daños materiales de consideración.



La Policía de la Provincia de Santa Cruz recuerda a la comunidad la importancia de verificar periódicamente las instalaciones eléctricas domiciliarias para prevenir incidentes de esta naturaleza.