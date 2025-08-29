Incendio en un vehículo movilizó a bomberos en Caleta Olivia

Un auto se prendió fuego en la tarde del jueves sobre calle Humberto Beghin. El rápido accionar de los bomberos permitió sofocar las llamas sin que se registraran personas heridas.

En horas de la tarde del 28 de agosto, un vehículo de menor porte sufrió un incendio en pleno casco urbano de Caleta Olivia, lo que motivó la intervención de una dotación de la División Cuartel 16° de Bomberos.

El aviso se recibió a las 19:51, tras lo cual los efectivos se dirigieron al lugar a bordo de un móvil autobomba. Al llegar, constataron que el fuego se había iniciado en el habitáculo del motor, aparentemente a raíz de un desperfecto mecánico.

Los bomberos desplegaron una línea devanadera con su respectiva lanza y lograron extinguir las llamas. Además, procedieron a abrir el capot con herramientas manuales y desconectaron el sistema eléctrico como medida preventiva.

Finalizadas las tareas, se corroboró que no existían riesgos adicionales. En el operativo también colaboraron efectivos de la División Comisaría Cuarta y una unidad de Bomberos “2 de Junio”.