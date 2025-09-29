Incendio en un taller en Río Gallegos

Ayer a las 19:10 horas, personal de la División Comisaría Tercera de Río Gallegos intervino en un requerimiento por un incendio ocurrido en la intersección de calles Monte Aymond y Tres Lagos.



Al arribar al lugar, los efectivos constataron la veracidad de lo informado y dieron inmediata intervención al personal de Bomberos, acudiendo la dotación, quienes procedieron a sofocar las llamas.

En el sitio se encontraban los ocupantes del inmueble, quienes manifestaron que el espacio se utilizaba como taller mecánico y que el foco ígneo se habría originado tras la explosión de un calefactor.



Posteriormente, personal de la Sección Pericias de Bomberos llevó a cabo las tareas técnicas correspondientes, determinando que el incendio se produjo de manera accidental, como consecuencia de la acumulación de gases en el artefacto calefactor.



Cabe señalar que no se registraron personas lesionadas a raíz del siniestro, limitándose los daños a pérdidas materiales dentro del lugar.

