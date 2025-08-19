Incendio en un taller de Río Turbio fue controlado por Bomberos

El pasado 18 de agosto de 2025, alrededor de las 15:22 horas, un incendio se registró en un taller ubicado en el barrio Isla Malvinas de la localidad de Río Turbio.

Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, el hecho fue reportado por la comisaría local, que solicitó la intervención del Cuartel Noveno de Bomberos.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se había iniciado en un vehículo con el capó abierto, afectando principalmente la rueda trasera izquierda, lo que provocó gran cantidad de humo. El personal procedió a extinguir las llamas, con la colaboración de la comisaría y de Servicios Públicos, quienes cortaron el suministro eléctrico como medida preventiva.

El propietario del taller relató que el incendio se originó de manera accidental mientras probaba una batería.

Tras controlar la situación y evitar mayores daños, los bomberos tomaron los datos correspondientes del dueño del inmueble, un hombre mayor de edad.