Incendio en la madrugada dañó dos vehículos en Caleta Olivia

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:35 en calle Estrada. Bomberos del Cuartel Nº5 intervinieron para sofocar las llamas y evitar la propagación del fuego.

Un incendio vehicular se registró durante la madrugada en calle Estrada, entre Alvear y José Fuchs, en Caleta Olivia, donde dos automóviles estacionados sobre la vía pública resultaron afectados.

El hecho fue alertado a través del número de emergencias 100 y comunicado por la operadora del 911, lo que motivó la rápida intervención del personal de la División Cuartel Nº5 “Sargento Demian Ceballos”, que acudió al lugar.

Al arribar, los bomberos constataron que uno de los rodados presentaba un incendio generalizado en la parte delantera y el habitáculo, con llamas visibles y riesgo de propagación hacia un segundo vehículo estacionado detrás. Este último también sufrió daños en el sector del motor y parte del interior.

De inmediato se desplegó una línea de ataque directo que permitió controlar y extinguir el foco ígneo. Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento, remoción de material combustible y verificación del área para prevenir nuevos focos.