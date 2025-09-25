Incendio arrasó un galpón en la zona rural de Ruta Loyola

Bomberos lograron controlar las llamas que consumieron por completo una estructura de 100 m². El siniestro se habría originado de manera accidental durante tareas de corte metálico.

Un voraz incendio se desató en la tarde del miércoles 24 de septiembre en un galpón ubicado en inmediaciones de la estancia Vientos de la Pampa, sobre la ruta Loyola, entre los kilómetros 18 y 20, jurisdicción de la Unidad Operativa Caminera Chimen Aike.

El aviso ingresó al Centro de Despacho a las 16:36 horas, lo que movilizó de inmediato a una dotación del Departamento Zona I de Bomberos – División Cuartel Central. Al llegar, los efectivos constataron que el fuego avanzaba de forma generalizada sobre una estructura de chapas metálicas de aproximadamente 100 m², alimentado por materiales combustibles que se encontraban en su interior.

Para combatir las llamas, el personal desplegó dos líneas de ataque y empleó herramientas de remoción que permitieron asegurar la extinción total. Tras un arduo trabajo, el incendio fue finalmente controlado, sin que se registraran personas lesionadas ni víctimas fatales.

Según los primeros testimonios, el siniestro se habría originado de manera accidental cuando, durante el corte de perfilería metálica con una amoladora, las chispas entraron en contacto con materiales inflamables, provocando la rápida propagación del fuego.