INCENDIO ACCIDENTAL EN VIVIENDA DE RÍO GALLEGOS

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en horas de la madrugada de hoy, se intervino ante un incendio registrado en una vivienda ubicada en Pasaje Méndez al 500 de la ciudad de Río Gallegos.



El hecho ocurrió el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 01:39 horas, cuando personal del Sistema de Emergencias 911 alertó sobre un centro de fuego en el domicilio mencionado. Efectivos de la División Comisaría Segunda acudieron de inmediato, constatando la presencia del Comando de Patrullas y procediendo en conjunto a la evacuación preventiva de los vecinos colindantes, debido a que las estructuras linderas compartían pared y el fuego presentaba riesgo de propagación.



Posteriormente arribó al lugar personal de Bomberos de la División Cuartel Central, quienes trabajaron en la extinción del incendio. De acuerdo con las primeras verificaciones, el origen del siniestro habría sido accidental, presuntamente vinculado a una falla eléctrica.



En el sitio se entrevistó a un vecino que dio el primer aviso, quien informó que la vivienda afectada es habitada por una sola persona que, al momento del hecho, no se encontraba presente por encontrarse cumpliendo su turno laboral. Minutos después se presentó el propietario del inmueble, quien confirmó que no había moradores en el interior cuando se inició el fuego.



La labor bomberil fue apoyada por un móvil cisterna, cuyo personal abasteció a la autobomba que trabajaba en las tareas de sofocación. No se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.



Las actuaciones quedaron a cargo de la División Comisaría Segunda de Río Gallegos, continuando con las diligencias de rigor, dándose intervención al área de abordaje territorial.