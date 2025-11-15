Impulso Productivo: Realizaron capacitación sobre cooperativas para mujeres de merenderos en Río Gallegos

La Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, a través de su Dirección de Trata y Explotación, llevó a cabo el tercer encuentro con mujeres de distintos merenderos de la ciudad capital, como parte del trabajo de sensibilización y prevención que se viene realizando desde el área.

La jornada de capacitación en Cooperativismo, fue dictada por el equipo técnico de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración (MDSII), y se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración.

Las mujeres que pertenecen a los merenderos “Ayudar es Vivir” y “Granito de Arena” formaron parte de esta capacitación dictada por la Directora Provincial de Control y Registro de Cooperativas y Mutuales, Ximena Parra, junto a Erika Moreira y Romina Gómez. El objetivo principal fue brindar los conocimientos y aportes técnicos necesarios para la futura formación de dos nuevas cooperativas productivas en la ciudad.

​La Inclusión Social como Eje de Gobierno

​El subsecretario de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Lic. Rubén Fernández, destacó la relevancia de la iniciativa.

​”Desde Derechos Humanos entendemos la necesidad y la importancia de la inclusión social a través de generar acciones para la producción. Esto es parte de las políticas públicas y es el eje de nuestro Gobierno Provincial: Educación, Producción y Trabajo”, afirmó Fernández, quien valoró especialmente la articulación con el área de Cooperativa para concretar este paso hacia la inclusión laboral.

​Trabajo Articulado e Interinstitucional

​La actividad se concretó gracias a la colaboración de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales y la gestión y coordinación del encuentro, a cargo de la directora de Trata y Explotación, Marcela Acuña.

De esta manera, demostraron el compromiso de las distintas áreas del Gobierno Provincial con la generación de oportunidades y el fortalecimiento de la economía social en Río Gallegos.