Impulso al trabajo local: inició en Río Gallegos el Mercado de la Economía Comunitaria

La propuesta, desarrollada por el Gobierno Provincial, se desarrolla en el Colegio Secundario N°23 “República de Guatemala” y reúne a emprendedores para promover el consumo local. Podrá ser visitado este sábado hasta las 21 y el domingo de 15 a 20 horas.

En el marco de la política de fortalecimiento del entramado productivo y la generación de empleo que impulsa Claudio Vidal, el Gobierno de Santa Cruz continúa promoviendo espacios que potencian la economía social y el trabajo local, consolidando una estrategia de cercanía que busca acompañar a emprendedores y fomentar el desarrollo con inclusión en toda la provincia.

Con ese objetivo este fin de semana se lleva adelante en Río Gallegos el Mercado de la Economía Comunitaria, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

La actividad tiene lugar en el Colegio Secundario N°23 “República de Guatemala” y continuará este sábado 11 hasta las 21 y el domingo 12 de abril, en el horario de 15 a 20 horas, convocando a emprendedores, productores y vecinos en un espacio pensado para promover el consumo local y el desarrollo de la economía comunitaria.

El evento es organizado por el equipo de trabajo que conduce Alberto Parsons y contó con la visita del ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgeon, quien recorrió los stands y dialogó con los emprendedores.

Una propuesta con “doble impacto”

Durante su visita, el funcionario destacó la importancia de generar estos espacios que permiten visibilizar el trabajo de los emprendedores y fortalecer circuitos económicos alternativos, en un contexto donde resulta clave acompañar a los sectores productivos locales.

“Tiene que ver con los ejes del Gobierno, que es la producción, pero también con la capacitación y la educación. Es fundamental que el Estado esté presente acompañando, organizando y generando estos espacios para que los emprendedores puedan crecer y proyectarse”, resaltó el funcionario.

En ese sentido, el funcionario remarcó el doble impacto que generan estas iniciativas: “Por un lado, el beneficio individual de quien puede vender su producto, y por otro, el fortalecimiento de la economía circular en la comunidad. Esto permite generar trabajo y potenciar las capacidades de cada persona”.

En ese marco, el ministro destacó que estas iniciativas generan un impacto directo en la economía circular de la localidad, por lo que consideró fundamental sostenerlas en el tiempo. En esa línea, aseguró que el balance de este tipo de jornadas es positivo y que forman parte de un proceso más amplio de transformación: “la modificación de la matriz productiva tiene que ver con esto”, señaló, al tiempo que remarcó que se trata de políticas de Estado pensadas a mediano y largo plazo, que implican capacitar y potenciar a emprendedores en este tipo de esquemas productivos.

Desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse y participar de la jornada, que continuará este domingo, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios que impulsen el desarrollo económico con inclusión social.