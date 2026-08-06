Impulsan una jornada de lactancia materna, bienestar y promoción de la salud abierta a la comunidad

La Municipalidad de Caleta Olivia, llevó adelante este miércoles 5 de agosto, la jornada Spa y Bienestar, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La propuesta impulsada por la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, se desarrolló de 16:00 a 18:00 horas en la Unión Vecinal del barrio 26 de Junio y estuvo destinada a embarazadas, madres, familias y comunidad en general, con charlas informativas, espacios de asesoramiento y stands relacionados con el cuidado integral durante esta etapa.

La puericultora y asesora en lactancia materna, Viviana Carrizo, invitó a la comunidad a participar de la iniciativa y destacó la importancia de generar estos espacios de información y acompañamiento.

«Queremos que las familias cuenten con un lugar donde puedan aprender, preguntar y despejar todas sus dudas sobre la lactancia materna. Es un espacio pensado para acompañar, contener y brindar herramientas que permitan transitar esta etapa con mayor tranquilidad y confianza», expresó.

Asimismo, explicó que durante la jornada se abordarán los principales beneficios de la lactancia, tanto para el bebé como para la madre, promoviendo prácticas saludables desde el inicio de la crianza.

«La lactancia materna no solo aporta beneficios nutricionales, sino que también fortalece el vínculo entre la madre y su hijo. Por eso creemos que es fundamental acercar información basada en evidencia y generar espacios de escucha para cada familia», señaló.

La propuesta también contó con stands de indumentaria y accesorios, espacios de bienestar y una charla a cargo de la doctora Verónica Sedán, quien brindó información sobre alimentación y diabetes gestacional.

Finalmente, Carrizo aseguró que: «Fue una jornada para aprender, compartir experiencias y acceder a información de calidad sobre la lactancia y el cuidado de la salud. La invitación estuvo abierta para toda la comunidad», concluyó.