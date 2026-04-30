Impulsan talleres sobre adopción con acompañamiento integral para las familias

La propuesta impulsada por el Gobierno Provincial se enmarca en una política de Estado presente, orientada a acompañar integralmente a las familias en procesos de adopción, brindando herramientas tanto administrativas como emocionales para garantizar vínculos saludables y sostenibles.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del trabajo articulado entre la Subsecretaría de Asuntos Registrales y la Subsecretaría de Salud Mental Integral, llevará adelante dos talleres destinados a familias en proceso de guarda con fines adoptivos y a personas interesadas en iniciar el camino de la adopción.

Los encuentros se desarrollarán el 6 y el 30 de mayo, con el objetivo de brindar acompañamiento integral a quienes transitan estos procesos, abordando tanto los aspectos administrativos como las dimensiones emocionales y subjetivas que implica la adopción.

Acompañamiento integral para fortalecer los procesos de adopción

La subsecretaria de Asuntos Registrales, Carla Bahamonde, explicó que la iniciativa está dirigida tanto a quienes ya se encuentran inscriptos en el Registro de Guarda con Fines Adoptivos como a quienes evalúan iniciar el proceso. En este sentido, destacó que la adopción “es un camino que suele ser largo y requiere no solo de trámites legales, sino también de preparación emocional”.

En esa línea, detalló que los talleres buscan complementar instancias previas en las que se trabajaron aspectos administrativos, incorporando ahora herramientas desde una perspectiva más vinculada a la salud mental.

Trabajo interdisciplinario y mirada desde la salud mental

Los encuentros contarán con la participación de la subsecretaría de Salud Mental Integral del Ministerio de Salud y Ambiente, con su titular Mariano Rodas junto a la directora provincial de Abordaje de Conductas de Riesgo Suicida, Lucrecia Molina, profesionales que estarán a cargo de las disertaciones. Desde una mirada interdisciplinaria, se abordarán temáticas vinculadas a los procesos subjetivos que atraviesan las familias, como la ansiedad, la espera, las expectativas y los miedos.

El subsecretario, Rodas valoró el trabajo conjunto entre áreas del Estado y subrayó que “la salud mental es transversal a estos procesos”, remarcando la importancia de acompañar a las familias desde el momento en que toman la decisión de adoptar.

Asimismo, indicó que los talleres permitirán trabajar tanto la etapa previa al vínculo como el momento en que se concreta la guarda, entendiendo que allí aparecen nuevas dinámicas que requieren acompañamiento y herramientas específicas.

Desmitificar miedos y fortalecer vínculos

Desde la organización señalaron que uno de los principales objetivos es desmitificar ideas erróneas en torno a la adopción y brindar información clara que permita a las familias transitar el proceso con mayor seguridad.

En este sentido, Bahamonde destacó que se detectaron “muchas incertidumbres y falta de acompañamiento”, por lo que estas instancias buscan generar espacios de contención y escucha desde el Estado.

Alta participación e inscripción abierta

El interés por la propuesta ya quedó reflejado en el último encuentro realizado, donde participaron 33 familias conectadas, número que fue valorado como significativo por los organizadores.

La inscripción continúa abierta y puede realizarse a través de las redes sociales del Ministerio y del sitio web oficial del Gobierno Provincial, en el apartado correspondiente a programas abiertos a la comunidad.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz continúa impulsando políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las familias, promoviendo procesos de adopción acompañados, informados y centrados en el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.