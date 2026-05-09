Impulsado por el Municipio de Río Gallegos, el Mercado del Atlántico representa a Santa Cruz en la Expo Emprender desde el Sur

Creado y promovido por el Municipio de Río Gallegos, el Mercado del Atlántico participa este fin de semana de la 3ª edición de la Expo Emprender desde el Sur, que se desarrolla en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

La propuesta reúne a emprendedores, productores y representantes de distintos puntos de la Patagonia en un espacio destinado a fortalecer vínculos regionales y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el sector emprendedor.

En este marco, el Mercado del Atlántico representa y acompaña a emprendedores de Santa Cruz para visibilizar el trabajo que se realiza.

Participan emprendimientos de Los Antiguos, Perito Moreno, Caleta Olivia, Puerto San Julián, El Calafate, Río Turbio y Río Gallegos, mostrando la diversidad productiva y el potencial emprendedor de la provincia.

Durante el encuentro se desarrollan rondas de negocios y espacios de intercambio con emprendedores de Ushuaia, Tolhuin, Río Grande y Río Gallegos, con el objetivo de impulsar la articulación regional y consolidar redes de trabajo entre las distintas ciudades patagónicas.