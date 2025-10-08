Importantes avances en la obra del centro de monitoreo, pavimentación y bacheo

Desde la Secretaría de Planificación se informó el progreso de las obras que realiza en diferentes puntos de la ciudad. Trabajos viales en diferentes calles e intervenciones en edificios se desarrollan a buen ritmo.

Una de las obras más destacadas es la del futuro Centro de Monitoreo y Salón para adultos mayores. En la intersección de las avenidas Independencia y Monseñor Fagnano, ya se interviene en la planta alta con el muro perimetral y colocación de dinteles. En la parte baja, están listos los contrapisos para poder continuar con el interior. Se apunta a poder finalizar el día 20 de Noviembre, por lo que se trabaja continuamente con modalidad de doble turno.

Al respecto, el secretario de Planificación Lucas Haidamaschuk afirmó que “Lleva su tiempo porque es la refuncionalización de un edificio viejo donde se encuentran situaciones que hay que atender”. Agregó que se realizará un refuerzo del interior con subdivisiones internas y aberturas. “Nuestras cuadrillas cada vez están más fortalecidas, van mejorando su rendimiento. Trabajando en conjunto planificando y ejecutando para dar avance”.

A esto se suman obras de pavimento y bacheo en un trabajo en conjunto con el área de Servicios para agilizar las intervenciones. En costa del sol en calle Eva Perón y en el barrio general paz calle presidente Perón y en calle Juana Terraz. También continúan los trabajos en el Centro de Capacitación, CAPS y en el sector de Niñez.