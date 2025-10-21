Impacto social e institucional: Culminó la Capacitación de Maquinaria Pesada en Puerto Santa Cruz

La jornada, impulsada por la gestión Claudio Vidal, colmó el auditorio y finalizó con un emotivo acto de entrega de diplomas, reforzando la apuesta del Gobierno por el empleo calificado.

Con una masiva concurrencia que ratificó el interés de la comunidad por la formación profesional, se llevó a cabo con gran éxito la Jornada de Maquinaria Pesada en Puerto Santa Cruz. El evento, organizado por el Gobierno de Santa Cruz, fue oficialmente declarado de Interés Municipal por la comuna local.

​Acto de Cierre y Reconocimiento

​El cierre de la etapa teórica se concretó con un significativo acto de entrega de certificados a los cientos de santacruceños que participaron activamente. Durante el acto, se hicieron presentes autoridades municipales y referentes provinciales.

​En este marco, la Municipalidad de Puerto Santa Cruz otorgó un especial reconocimiento a Maximiliano Gómez, referente de la iniciativa, destacando el impacto positivo de la capacitación en la empleabilidad local.

​Momentos Destacados

​En una muestra de alto compromiso, los asistentes recibieron los diplomas que avalan la participación en la etapa formativa inicial, con una sala completa que reflejaba la seriedad y la responsabilidad de los futuros operarios.

​En el marco de los mensajes institucionales, durante el acto, se escucharon palabras que destacaron el esfuerzo mancomunado del Gobierno Provincial y el Municipio, alineando la formación con las necesidades productivas y la visión de la gestión Claudio Vidal.

​Con respecto a cuál será la próxima etapa, se alentó a los participantes a continuar en la instancia práctica, y a aprovechar al máximo las herramientas adquiridas.

​Esta exitosa jornada consolida la política de formación del Gobierno Provincial, que busca invertir en el capital humano, para impulsar el desarrollo productivo y la obra pública en Santa Cruz.

​Las próximas convocatorias confirmadas, a través de las cuales el programa de capacitación continuará su desarrollo, son las siguientes:

​El Calafate (Primer Llamado): 22 de octubre

​El Calafate (Segundo Llamado): 4 de noviembre