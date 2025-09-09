Impactante accidente en Río Gallegos: un auto chocó contra una vivienda

Un vehículo perdió el control en la madrugada del lunes e impactó contra el cerco y parte de la estructura de una casa en la intersección de las avenidas Riquez y Jerez. El conductor y su acompañante fueron trasladados al hospital.

Durante la madrugada del lunes 9 de septiembre, alrededor de las 05:48 horas, personal de la Comisaría Tercera de Río Gallegos intervino en un accidente de tránsito registrado en la intersección de las avenidas Riquez y Jerez.

Según informaron fuentes policiales, una Ford EcoSport de color gris perdió el control e impactó contra el cerco perimetral de una vivienda, alcanzando también parte de la estructura del inmueble.

El conductor del rodado sufrió una lesión visible en una de sus rodillas y, junto a su acompañante, fue trasladado al hospital local por personal médico. En tanto, la propietaria de la casa recibió asistencia en el lugar, aunque no requirió derivación hospitalaria.

En el sitio trabajó personal de la División Accidentología Vial, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.