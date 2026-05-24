“Igualdad en Territorio”: El Gobierno provincial fortalece el trabajo comunitario en los barrios de Rio Gallegos

La Secretaría de Igualdad e Integración puso en marcha una nueva línea de acción orientada a promover espacios de diálogo, formación y acompañamiento, junto a vecinos y vecinas de distintos sectores de Río Gallegos. La propuesta busca acercar herramientas vinculadas a derechos, perspectiva de género y construcción comunitaria.

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración puso en marcha una nueva línea de acción, con el objetivo de promover el trabajo en territorio, como así también la articulación junto a los barrios y la comunidad, en línea con las políticas impulsadas por la gestión del gobernador Claudio Vidal.

En este marco, a través de la Secretaria de Igualdad e Integración y su equipo técnico, se concretó una instancia de diálogo y trabajo junto a la Junta Vecinal del barrio “El Faro” de Río Gallegos, brindando un espacio de información y consultas en materia de género y derechos.

Al respecto, la directora provincial de Formación, María José Santillán, destacó estas acciones territoriales, “Estamos lanzando ‘Igualdad en Territorio’, una propuesta que nuclea a las áreas que componen la Secretaria de Igualdad. La idea es llevar la perspectiva de género a los barrios y extender el trabajo que se realiza desde cada área”.

Por último, Santillán precisó que con los equipos territoriales se está articulando un calendario de trabajo junto a los barrios, para avanzar en la implementación de esta herramienta de construcción para la comunidad.

Desde la cartera social, se continúa trabajando en la construcción para y junto a la comunidad procurando el cuidado, respeto y menos violencia a través de un espacio de encuentro, reflexión y compromiso colectivo