IDUV realiza trabajos de mantenimiento en el Centro Integrador Comunitario Fátima

Un equipo de trabajo de la Dirección de Obras por Administración, del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), realiza tareas de mantenimiento en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Nuestra Señora de Fátima, ubicado en la esquina de las calles Jofré de Loaiza y Santa Fe, de la ciudad de Río Gallegos.

Las tareas, que llevan adelante en el edificio, incluyen: el reacondicionamiento del salón principal, pasillos y baños, donde actualmente se están efectuando trabajos de pintura. Además, se ejecuta la reparación en puertas de acceso interiores y la colocación de zócalos.

Cabe mencionar que, los trabajos forman parte de un acuerdo firmado en marzo entre el IDUV y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, con el propósito de optimizar las condiciones edilicias de estos espacios fundamentales para la comunidad.

Los CIC ofrecen a la comunidad servicios vinculados a la educación, la salud y el acompañamiento social. En este marco, este plan de intervención busca garantizar una mejor calidad de atención a los ciudadanos que diariamente concurren a estos centros, en diferentes localidades, para acceder a sus múltiples espacios.

