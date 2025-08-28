IDUV inicia la Actualización Masiva Obligatoria para inscriptos a viviendas en Caleta Olivia

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) de la provincia de Santa Cruz desarrollará la Actualización Masiva Obligatoria en Caleta Olivia. Será del 1º al 22 de septiembre, destinado a todas las personas inscriptas en el registro de postulantes a viviendas.

Todos los inscriptos deberán ingresar al sitio oficial del IDUV www.santacruz.gob.ar/iduv allí podrán descargar el instructivo y los formularios que deben completar y presentar. En el caso, de la localidad caletense los interesados deben solicitar turno en: https://turnos-iduv.santacruz.gob.ar/

Al respecto, la directora Provincial de Gestión Integral y Planificación estratégica de Hábitat, María Julia Blanco, indicó: “En Caleta Olivia la actualización no se realiza desde el año 2015, es una ratificación de la demanda habitacional donde las personas que ya poseen legajo pueden acercarse a este llamado. Luego del proceso de carga de datos tendremos un diagnóstico de las necesidades habitacionales”.

“Es sumamente importante que se acerquen a realizar este trámite que permite ordenar el padrón y planificar políticas habitacionales”, agregó.

Cronograma

-Caleta Olivia: Del 1 al 22 de septiembre (con turno previo) Dirección: Av. del Trabajo 1250.

-Pico Truncado: 8, 9 y 10 de septiembre.

-Las Heras: 11 y 12 de septiembre.

-Puerto San Julián: 15, 16 y 17 de septiembre. Dirección: Lavalle 1663.

-El Calafate: 22, 23 y 24 de septiembre.

-El Chaltén: 25 y 26 de septiembre.

-Río Turbio: 29 y 30 de septiembre.

-28 de noviembre: 1 y 2 de octubre.

-Puerto Deseado: 6, 7 y 8 de octubre.

-Fitz Roy y Koluel Kayke: 9 de octubre.

-Jaramillo: 10 de octubre.

-Puerto Santa Cruz: 14 y 15 de octubre.