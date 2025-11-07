IDUV gestionó la firma de escrituras de viviendas para vecinos de Puerto San Julián

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), llevó adelante en Puerto San Julián una jornada de escrituración y cancelación de hipotecas, con el objetivo de que más familias puedan acceder al título de propiedad de sus viviendas.



El acto de firma contó con la presencia del presidente del IDUV, Marcelo De La Torre; el vocal por el Ejecutivo, Pablo Álvarez; el director de Escrituraciones del organismo, Alberto Oyarzo; y la escribana Milagrosa Manucci.



Desde el Instituto se destacó la importancia de este proceso, que permite a las familias avanzar en la obtención de la escritura de su vivienda y se aseguró el compromiso de trabajo continuo del organismo provincial para cumplir con los plazos de entrega.



Cesión de tierras y avance en obra



En el marco de la jornada de trabajo en Puerto San Julián, el presidente del IDUV mantuvo una reunión con el intendente local Daniel Gardonio, y el diputado provincial, Piero Boffi. Durante la reunión, dialogaron sobre el desarrollo de obras en la localidad, el proceso licitatorio correspondiente a la Escuela Industrial N.º 8 y otros proyectos en ejecución.



Además, se concretó la firma de una donación por parte de la Municipalidad de Puerto San Julián a favor del Instituto, que incluye ocho parcelas ubicadas en la manzana 156-A. Este acto permite dar continuidad al proceso de otorgamiento de títulos de propiedad para las viviendas correspondientes a esa zona.