IDUV culminó la Actualización Masiva Obligatoria en Río Turbio y continúa en 28 de Noviembre

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) llevó adelante, entre el lunes 29 y el martes 30 de septiembre, la convocatoria a aquellas personas inscriptas en el registro de postulantes a viviendas, para actualizar sus datos en los legajos.

En este marco, la directora provincial de Gestión Integral y Planificación Estratégica del Hábitat de IDUV, María Julia Blanco, le dijo a la Subsecretaría de Producción y Contenidos que, durante dos días “se presentaron un 70% de familias a actualizar los datos, era lo que teníamos registrado en nuestro padrón”.

Asimismo, señaló que “se acercaron muchas familias consultando para armar legajos de inscripción nuevos, ante lo cual les informaron que esa tarea se va a hacer, en cada localidad, posterior al procesamiento de los datos reales, donde se evaluará la demanda habitacional en toda la provincia”.

Blanco advirtió, en este punto, que “muchas familias desean inscribirse” para postularse a una vivienda.

En tanto, adelantó que IDUV continuará con la tarea de actualización masiva legajos de inscriptos hoy, miércoles 1°, y mañana 2 de octubre en la ciudad de 28 de Noviembre, ubicándose en el Centro de Residentes Chilenos, sito en la Avda. Antártida Argentina 1779, mientras que los días 6, 7 y 8 en Puerto Deseado; el 9 y 10 en Fitz Roy, Jaramillo y Koluel Kayke; y finalizarán el 14 y 15 de octubre en Puerto Santa Cruz.

“Es importante que los inscriptos se presenten para continuar en el Padrón Registro Único de Postulantes a viviendas construidas por el Instituto”, remarcó Blanco.