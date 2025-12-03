IDUV: comienza a hacerse realidad el sueño del polideportivo en Puerto Santa Cruz

La comunidad de Puerto Santa Cruz dio ayer un nuevo paso hacia un anhelo colectivo: la construcción de su propio Polideportivo, una obra que transformará la vida social y deportiva de la localidad. El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda recorrió el espacio donde construirán este moderno complejo símbolo de crecimiento y desarrollo.

La Licitación Pública N° 07/IDUV/2025 reunió a dos oferentes interesados en llevar adelante este proyecto, que contempla un año de ejecución de 12 meses y un presupuesto oficial de $3.818.897.273,55.

Con una superficie de 2.448 m², el futuro Polideportivo incluirá diversos espacios que permitirán múltiples actividades: hall de ingreso, cancha principal, gimnasio, sala de musculación, vestuarios, baños, administración, cocina, enfermería, sala de máquinas y depósito.

Este nuevo establecimiento será un punto de encuentro, formación y contención para niños, jóvenes, adultos y deportistas de la localidad.

En el recorrido estuvieron presentes el presidente del organismo provincial, Marcelo de La Torre junto al intendente local, Juan Manuel Bórquez, quienes estuvieron acompañados por autoridades municipales.