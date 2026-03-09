Identificaron por ADN los restos hallados en Caleta Olivia: pertenecen a Mario “Pato” García

La confirmación del Cuerpo Médico Forense puso fin a meses de incertidumbre en torno a los restos humanos encontrados en enero en distintos puntos de la ciudad. La investigación continúa mientras la Justicia busca identificar a los responsables.

La Justicia confirmó este lunes que los restos humanos hallados en enero en distintos sectores de Caleta Olivia pertenecen a Mario César “Pato” García, quien se encontraba desaparecido desde el 8 de diciembre de 2025. La identificación fue realizada mediante estudios de ADN por el Cuerpo Médico Forense.

García, de 50 años y con vínculos en el barrio 2 de Abril, había sido visto por última vez alrededor de las 14 horas del día de su desaparición, cuando, según testigos, subió voluntariamente a la caja de una camioneta blanca 4×4. “Lo vieron charlando normal y de pronto se fue en ese vehículo”, relató un testigo.

El caso tomó un giro dramático el 21 de enero de 2026, cuando comenzaron a aparecer restos humanos fragmentados en un descampado del barrio 13 de Diciembre. Entre los hallazgos se encontraron una mano, una cabeza, pies y otros fragmentos que estaban dentro de un canasto de basura.

Durante los operativos de búsqueda también participó una perra K-9 proveniente de Comodoro Rivadavia, que marcó una bolsa con extremidades en una vivienda abandonada ubicada sobre calle Juan Álvarez, en el barrio Lucila Ortiz. Esos restos fueron confirmados este lunes como pertenecientes a García.

En el marco de la investigación se desplegó un amplio operativo en el barrio 13 de Diciembre, con el uso de luminol, drones y maquinaria pesada, aunque no se encontraron nuevas evidencias.

Mientras tanto, la camioneta blanca en la que García fue visto por última vez se mantiene como uno de los principales elementos de la investigación. Las autoridades analizan registros de cámaras de seguridad del centro de la ciudad para intentar identificar el vehículo y avanzar en el esclarecimiento del caso.