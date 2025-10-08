Identifican al autor del robo en la UTN de Río Gallegos tras un rápido operativo policial

La Policía de Santa Cruz logró identificar al responsable del robo ocurrido en el anexo de la Universidad Tecnológica Nacional, luego de un trabajo conjunto entre distintas divisiones y el análisis de las cámaras de seguridad. El sospechoso, un hombre de 38 años en situación de calle, fue notificado por la Justicia.

Un rápido accionar policial permitió esclarecer un robo registrado en las primeras horas del sábado 4 de octubre en dependencias de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Río Gallegos, ubicadas en la intersección de las calles Tucumán y Belgrano.

Cerca de las 2:17 de la madrugada, el Centro de Despacho y Monitoreo alertó sobre la presencia de un individuo que habría ingresado al anexo de la institución. Efectivos de la División Comisaría Primera acudieron al lugar y, tras un rastrillaje por la zona, detectaron ruidos en el Laboratorio de Ciencias Aplicadas de la UTN, situado en Tucumán 253. Con la colaboración de un vecino, el personal logró acceder al predio y observó en su interior dos vehículos tipo Traffic con los capots levantados, constatando la faltante de una batería y la presencia de herramientas.

Durante el operativo, y con apoyo de la División Comando de Patrullas, se hallaron en un terreno baldío cercano a la calle Alvear varios elementos dispersos, entre ellos matafuegos, cajas de herramientas, balizas, kits de seguridad y criques hidráulicos, los cuales fueron secuestrados conforme al protocolo. Posteriormente, la División Gabinete Criminalístico y el Servicio Especial realizaron la inspección ocular y recolectaron las imágenes de las cámaras de seguridad, material que quedó bajo resguardo policial.

Tras analizar las grabaciones, el martes 7 de octubre el personal de la Comisaría Primera logró identificar al presunto autor del hecho: un hombre de 38 años, en situación de calle, quien fue ubicado en el hospital local y trasladado para su identificación y notificación judicial.

El Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos dispuso que el implicado establezca domicilio y continúe sujeto al proceso judicial. La investigación permanece en curso bajo las directivas del magistrado interviniente.