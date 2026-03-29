Hugo Garay inauguró la XXV Feria de Ovinos y destacó la inversión del gobierno provincial en la producción ganadera

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, inauguró oficialmente la XXV° Feria Ganadera de Ovinos a Campo, destacando la decisión del Gobierno Provincial de seguir invirtiendo en infraestructura y proyectos productivos para fortalecer la ganadería a pesar del contexto económico complejo.

Como cada año, en las instalaciones de la Asociación Rural de Puerto San Julián, se desarrolla la feria, consolidada como uno de los espacios más representativos para el sector en la provincia de Santa Cruz.

En la apertura, Garay estuvo acompañado por el intendente Daniel José Gardonio, el presidente de la institución, Erwin Anderson, el diputado por Puerto San Julián y productores que participan de esta vigésima quinta edición.

Producción, trabajo y articulación

Durante su intervención, Garay destacó el trabajo que se viene desarrollando desde el organismo en articulación con distintas instituciones y el sector productivo.

“Desde el Consejo Agrario venimos llevando adelante un trabajo importante, entendiendo que no hay soluciones mágicas, pero sí un camino que tenemos que recorrer entre todos”, señaló.

Remarcó la importancia del plan de manejo del guanaco y los avances logrados en torno a esta problemática: “Sabemos que es un proceso complejo, que va a llevar tiempo, pero estamos comprometidos en buscar alternativas que permitan avanzar hacia soluciones concretas”.

“También estamos trabajando en otras localidades para seguir potenciando esta actividad. Hay proyectos presentados y está el compromiso del Consejo Agrario de acompañarlos”, agregó.

Garay valoró el trabajo territorial del organismo: “Por ahí no siempre puedo estar presente, pero hay un equipo que está en contacto permanente con ustedes. Eso es lo que nos pidió el gobernador: trabajar de manera articulada, con mesas de trabajo activas y presencia en cada localidad”.

En ese sentido, reconoció las demandas del sector: “Sabemos que no hay soluciones inmediatas a todas las necesidades, pero hay un compromiso concreto del Gobierno Provincial y estamos avanzando todos los días”.

Inversión y desarrollo productivo

A pesar del contexto económico difícil, el Gobierno Provincial mantiene su compromiso con el sector productivo, destinando recursos a infraestructura, nuevos proyectos y programas estratégicos.

“La provincia tiene la responsabilidad de sostener el sistema de salud, la educación y otros servicios esenciales, pero la decisión del gobernador es acompañar a la producción ganadera, entendiendo que es un motor fundamental para Santa Cruz”, afirmó Garay.

Acciones concretas en el territorio

El presidente del CAP detalló algunas de las líneas de trabajo en seguridad rural y sanidad animal:

“Se vienen realizando controles en rutas junto al Ministerio de Seguridad, con quien firmamos un convenio para reforzar la presencia en distintos puntos de la provincia y prevenir el abigeato”, indicó.

Sobre la sarna, señaló: “Es una problemática que nos preocupa y en la que estamos trabajando activamente. El Gobierno Provincial destina recursos para que nuestros veterinarios recorran las estancias y acompañen a los productores. Es un esfuerzo diario del Estado, pero también necesitamos el compromiso de todos”.

Finalmente, Garay reafirmó la decisión política de acompañar al sector productivo: “Tenemos un gobernador que apuesta firmemente a la producción ganadera y nos pide que defendamos los intereses de cada santacruceño”.