Hugo Garay: “Estas infraestructuras son fundamentales para el desarrollo de Santa Cruz”

Así lo afirmó el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP) en su visita al Matadero Municipal de Puerto San Julián junto con su equipo de trabajo, en el marco de una agenda territorial enfocada en el acompañamiento a establecimientos estratégicos.

Recorrida institucional

La visita, organizada por personal del Municipio, contó con la participación de la encargada del matadero, Noelia Riera, la coordinadora de Entes Provinciales, Daniela Romillo, y vocales del CAP. En la jornada se recorrieron las instalaciones, que se encuentran en proceso de renovación y adecuación con el objetivo de obtener el tránsito provincial para carne bovina, ovina y de guanaco.

Noelia Riera guió la visita y brindó detalles sobre los procesos productivos y las obras en marcha, próximas a finalizar.

Infraestructura y proyección

La planta dispone de muy buena infraestructura y reúne las condiciones necesarias para la faena de ovinos, bovinos y guanacos, con un rol central en el abastecimiento local. La futura habilitación provincial permitirá ampliar la capacidad operativa y el movimiento comercial, con posibilidad de atender a matarifes de otras localidades que hoy no cuentan con instalaciones adecuadas.

Trabajo articulado

En este sentido, el intendente Daniel Gardonio reafirmó su objetivo de alcanzar en el corto plazo el tránsito provincial para los productos procesados en la localidad. Por su parte, Hugo Garay aseguró el compromiso del CAP para avanzar en esta habilitación.

Al respecto, Garay expresó: “Estas visitas nos permiten conocer de primera mano el estado de los establecimientos y reforzar el trabajo conjunto con los municipios para sostener estándares de calidad”.

Desde el organismo provincial señalaron que el fortalecimiento de espacios como el matadero de Puerto San Julián contribuye a mejorar la producción, cuidar la calidad de los alimentos y acompañar el desarrollo de cada localidad.

Asimismo, indicaron que esta visita forma parte de una línea de trabajo que incluye recorridas e inspecciones en distintos mataderos de la provincia, como Caleta Olivia, Tellier, Pico Truncado, Perito Moreno, Gobernador Gregores, Río Turbio y Río Gallegos.