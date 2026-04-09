Hugo Eurnekian: “No hay más que celebrar este tipo de iniciativas para trabajar y mejorar las condiciones”

El CEO de CGC habló en la presentación del programa que establece incentivos a la producción hidrocarburífera y generación de empleo. “Hay mucho potencial y muchas cosas para hacer”.

En el marco de la presentación del programa “Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”, que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, fue tema central el impacto positivo que tendrá la iniciativa en las localidades de Santa Cruz, al promover mayor actividad, generar empleo y potenciar el desarrollo económico a partir de nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero.

El CEO de la Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian, fue quién habló en representación de los empresarios. Destacó la importancia del encuentro que impulsó el Gobierno de Santa Cruz con las 14 empresas petroleras que operan en la provincia. Asimismo, remarcó el trabajo conjunto para fortalecer la industria.

Durante el discurso que pronunció, Eunerkian valoró la convocatoria del Ejecutivo Provincial, subrayando que “no hay más que celebrar este tipo de convocatoria e iniciativa por parte de la provincia para trabajar y mejorar las condiciones”. A la vez, reconoció el enorme esfuerzo que hace Santa Cruz para bajar regalías e incrementar la actividad y producción. “Esto es algo que alinea con los objetivos de toda la comunidad, la industria y nos desafía a seguir mejorando y creciendo”, adicionó.

“No tengo que estar más que orgulloso y agradecido con toda la comunidad”

Por otra parte, se refirió al momento particular que atraviesa la industria. En ese sentido, manifestó “todos los que estamos sabemos que es una industria de muy largo plazo y que en ese largo plazo tiene sus ciclos”. Además, precisó “venimos atravesando un ciclo un poco más complicado, pero la verdad que en los momentos difíciles también se nota cómo reacciona cada uno”.

“No tengo que estar más que orgulloso y agradecido con toda la comunidad por cómo hemos atravesado este proceso y creo que nos hemos fortalecido”, enfatizó.

Palermo Aike: interés a nivel internacional

Más adelante, Eurnekian, resaltó que CGC junto a otras empresas petroleras, han logrado mejoras a nivel nacional para optimizar la eficiencia y que Argentina vuelva a posicionarse a nivel mundial en lo que respecta a hidrocarburos. “La idea es abrir el interés para la inversión extranjera. Si bien lo que predomina el interés por Vaca Muerta, también preguntan por Palermo Aike. Con lo cual, creo que se abre una oportunidad muy interesante”, consideró.

“Nosotros estamos pensando en incrementar la actividad, seguir creciendo y regular la apuesta, porque creemos que hay mucho potencial y muchas cosas para hacer”, cerró.

De esta manera, esta herramienta se perfila como una clave para dinamizar las economías de las localidades santacruceñas.