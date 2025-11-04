Huérga Cuervo será la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de Santa Cruz

La lista “Compromiso” se impuso en las elecciones del Colegio de Abogados de Santa Cruz, marcando un hecho sin precedentes. Por primera vez, una mujer estará al frente de la institución que representa a los profesionales del Derecho en la provincia.

En una jornada electoral que contó con una destacada participación de abogados y abogadas de distintas localidades de Santa Cruz, la lista “Compromiso” resultó ganadora y llevará a la Dra. Huérga Cuervo a la presidencia del Colegio de Abogados, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar ese cargo.

El proceso se desarrolló en un clima de respeto, pluralidad y compromiso institucional, y significó un recambio importante en la conducción colegiada, que ahora integrará a representantes de diversas corrientes dentro de los órganos de decisión.

Tras conocerse los resultados, el abogado Matías Solano, referente de una de las listas que participaron de la contienda, felicitó públicamente a la nueva conducción. “Felicito a la lista ‘Compromiso’ que ha ganado el Colegio y a la Dra. Huérga Cuervo, primera presidenta de la institución. Estaremos con la predisposición a colaborar para que ese Colegio cumpla el rol que necesitamos en la provincia”, expresó.

Asimismo, Solano agradeció a los colegas que acompañaron su propuesta y destacó el trabajo de su equipo durante la campaña. “Muchas gracias a quienes confiaron en nosotros y al equipo que dio todo; tendremos representación por minoría y desde ahí trabajaremos por nuestra profesión”, señaló.

Con esta elección, el Colegio de Abogados de Santa Cruz inicia una nueva etapa, con una conducción que promete fortalecer la participación, el diálogo y la representación plural del sector jurídico en la provincia.