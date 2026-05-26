“Hubo voluntad de diálogo”: Borquez destacó la apertura del Gobierno Provincial antes del acto del 25 de Mayo

El intendente sostuvo que los gremios fueron recibidos previamente por el gobernador Claudio Vidal. Por lo que remarcó que “no era el momento, ni la forma” para realizar una protesta en el desfile patrio en Puerto Santa Cruz.

El intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Borquez, expresó su malestar por los incidentes registrados durante el acto patrio del 25 de Mayo en la localidad y consideró que la manifestación realizada en medio de la ceremonia “no era el momento ni la forma”, debido al carácter institucional y comunitario de la jornada.

En declaraciones a LU14 Radio Provincia, el jefe comunal remarcó que existe un profundo respeto por el derecho a reclamar de los trabajadores, aunque señaló que el desarrollo de la protesta durante el desfile generó incomodidad entre los vecinos que participaron de la celebración junto a sus familias.

“Fue una jornada muy importante para nuestra comunidad, donde participaron escuelas, instituciones, chicos y familias que venían preparando este acto desde hacía días. Lo ocurrido dejó un sabor amargo en muchos vecinos”, manifestó.

Reunión previa entre Claudio Vidal y los gremios

El intendente también valoró la actitud del gobernador Claudio Vidal, quien antes del inicio del acto mantuvo una extensa reunión con representantes gremiales que habían solicitado ser recibidos.

Según explicó Borquez, el encuentro se prolongó durante casi una hora y media y participaron referentes de ADOSAC, Judiciales y otros sectores sindicales, quienes pudieron exponer sus planteos e inquietudes de manera directa ante el mandatario provincial.

“Hubo voluntad de diálogo, apertura y predisposición institucional para escuchar cada planteo. Por eso sorprendió aún más lo sucedido posteriormente durante el desfile patrio”, afirmó.

Malestar en Puerto Santa Cruz por la protesta durante el desfile patrio

Borquez señaló además que las personas que participaron de la manifestación, mayoritariamente, no pertenecían a Puerto Santa Cruz, situación que —indicó— también generó malestar entre los vecinos de la localidad.

“Muchos sintieron que no se respetó ni a las familias ni a los chicos que formaban parte de este acto tan significativo”, expresó.

En ese sentido, reafirmó su postura en defensa del diálogo institucional como herramienta para canalizar los reclamos y sostuvo que, cuando existe predisposición para escuchar, las diferencias deben resolverse “con respeto y diálogo, sin empañar una fecha patria tan importante para todos los argentinos”, concluyó.