Hospitales de Santa Cruz contarán con un nuevo sistema de provisión de medicamentos

El Ministerio de Salud y Ambiente realizó la apertura de sobre N°1 de la Licitación Pública 002/MSYA/2026, destinada a hospitales de toda la provincia. La misma incluye alrededor de 400 items de insumos médicos, y además contempla la incorporación de un software.

En este sentido, cabe destacar que la gestión de insumos médicos y software permitirá mejorar la trazabilidad, el control y la transparencia en el proceso de provisión.

El director ejecutivo del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG), Gastón Flores, destacó la importancia de esta instancia para el funcionamiento del sistema sanitario provincial.

El nuevo esquema permitirá que los hospitales soliciten al Ministerio los medicamentos y materiales necesarios, mientras que la Cartera Sanitaria se encargará de la distribución. El sistema también incorporará un software de seguimiento que garantizará la trazabilidad de los productos.

“Todos los medicamentos tienen que tener trazabilidad. La idea es que nosotros como hospitales vayamos pidiendo al Ministerio lo que vamos necesitando, y ellos nos van a ir enviando”, explicó Flores.

El director ejecutivo del HRRG indicó: “La demanda en salud pública siempre existe. Tenemos una población importante que cuenta con carnet hospitalario, y depende exclusivamente de la cobertura del sistema público. Esta compra nos va a aliviar mucho y nos permitirá fortalecer la atención”.

En esa línea, también señaló que el hospital trabaja para mejorar el acceso de los pacientes a los servicios de salud. “Empezamos a abrir las puertas del Hospital Regional los fines de semana. Ayer, se realizaron más de 130 atenciones en controles de salud bucal. También, avanzamos en un sistema de turnos que facilite el acceso de los pacientes. La persona no viene al hospital a pasear, viene porque tiene una necesidad y nosotros debemos responder”, sostuvo.

Por su parte, el director del Hospital Zonal de Caleta Olivia, Daniel Covas, valoró la implementación de este sistema centralizado de compras, y el impacto que tendrá en la gestión hospitalaria. “Es una circunstancia muy auspiciosa para el sistema hospitalario, porque brinda transparencia y tranquilidad en la gestión de los insumos”, expresó.

Covas manifestó sobre el nuevo sistema: “Esto nos va a brindar alivio, tanto en lo financiero, porque la cuota va a ser afectada directamente al Ministerio de Salud, como también al asegurarnos la provisión de los insumos, una coordinación mayor de los insumos, y tener un nuevo sistema informático que nos va a permitir mayor transparencia, también, para mostrar cómo se realizan los procesos de compra y mayor control en el stock”.

El director Covas remarcó, además, que el proceso beneficiará directamente a los pacientes de toda la provincia. “Este sistema provee de manera coordinada a todos los hospitales, y mejora la relación con los proveedores. Ganamos todos: el Ministerio, los hospitales y, sobre todo, los pacientes”, afirmó.

Finalmente, destacó el impacto que tendrá la medida en hospitales de referencia del interior provincial. “Lo más importante es que los pacientes cuenten con una cadena de suministro de medicamentos más eficiente. En nuestro caso, somos un hospital de gran cobertura para la zona norte de Santa Cruz, y recibimos derivaciones de distintas localidades”, concluyó.