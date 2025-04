Hospital Zonal de Caleta Olivia suspende servicio de derivaciones de muestras de laboratorio

Así lo confirmó este portal, tras recibir la denuncia de pacientes que fueron informados que no se realizaran las citadas derivaciones de muestras de los exámenes de análisis de laboratorio “por falta de pago al laboratorio IACA”, de la ciudad de Bahia Blanca,según se mencionó.

Fuentes consultadas informaron además que hace ya algo más de tres semanas que las muestras que se envían al laboratorio de biología molecular del hospital de Río Gallegos, quién resolvía las cargas virales de patologías como VIH y Hepatitis, suspendieron la recepción de muestras por falta de insumos.

Las derivaciones se deben realizar ya que en el hospital no se cuenta con los equipos para procesar las muestras, por lo que se derivan a laboratorios privados.

Respecto a los análisis que no requieren derivación y se realizan en el propio hospital, el servicio de Laboratorio está priorizando la cobertura de pacientes con carnet hospitalario y plan nacer, ya que este grupo de pacientes no tienen la posibilidad de realizarse estudios en laboratorios privados.