Homenaje a Hugo Giménez Agüero: su música resuena en la Semana de la Identidad Santacruceña

Hugo Merlo, histórico guitarrista de Hugo Giménez Agüero, visitó la ciudad de Caleta Olivia y brindó un emotivo homenaje al reconocido cantautor patagónico durante la Semana de la Identidad Santacruceña.

En el marco de la Semana de la Identidad Santacruceña, Hugo Merlo, guitarrista que acompañó al legendario cantautor Hugo Giménez Agüero, ofreció un homenaje musical que conmovió al público en la Sala Liliana Venanzi de Caleta Olivia. Merlo, quien ha sido parte fundamental en la carrera del artista patagónico, recordó con cariño sus inicios y su profundo vínculo con la obra de Giménez Agüero.

“Estoy muy contento y agradecido a David (Andrade) que me convocó para participar en este evento. Llevamos una semana en Caleta y anoche interpreté algunos temas que nunca había tocado como solista. Además, acompañé a Tamara Rivarola en su presentación”, comentó Merlo, quien inició su carrera junto a Hugo Giménez Agüero en 1979. “Grabamos nuestro primer disco junto a Gerónimo Bedoya y desde entonces compartimos escenarios por todo el país”, recordó con emoción.

Merlo también destacó la conexión especial que mantiene con la Patagonia, a pesar de no haber vivido allí: “Nunca viví en la Patagonia, pero cada vez que vengo no me pueden sacar. El legado de Hugo me une profundamente a esta tierra y a su gente”.

El homenaje fue parte de la Semana de la Identidad Santacruceña, un evento cultural que ha reunido a músicos, artistas plásticos, escultores, fotógrafos y artesanos de la región. Aunque la exposición y actividades artísticas continúan siendo el corazón de la semana, el homenaje a Giménez Agüero resonó con especial fuerza, consolidando su figura como un ícono cultural de la Patagonia.

David Andrade, organizador del evento y músico, destacó la importancia de este tipo de encuentros: “Lo que buscamos con esta Semana de la Identidad es que toda la muestra refleje nuestra identidad cultural santacruceña. Los expositores han adaptado sus trabajos para que reflejen quiénes somos y de dónde venimos”.