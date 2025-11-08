Hoja de Ruta: La Provincia participó de la Jornada de Desarrollo Urbano Territorial, Urbanismo y Vivienda

En el marco de la Jornada de Desarrollo Urbano Territorial, Urbanismo y Vivienda, el Gobierno de Santa Cruz representado por la secretaria de Estado de Planeamiento Estratégico, Paola Bringas, participó activamente de la propuesta. La planificación y la sostenibilidad como pilares del desarrollo urbano, fueron los temas abordados.

El encuentro, que reunió a autoridades nacionales, provinciales y equipos técnicos de todo el país, tuvo como eje central el análisis de los desafíos y oportunidades para el crecimiento equilibrado de las localidades argentinas, promoviendo la planificación y la sostenibilidad como pilares del desarrollo urbano.

Durante la jornada, el presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destacó la importancia del trabajo conjunto entre Nación, las provincias y los municipios para fortalecer la planificación territorial y el desarrollo regional, articulando esfuerzos para un futuro más ordenado y sostenible.

De esta manera, Santa Cruz reafirma su compromiso con la planificación estratégica e integral del territorio, impulsando políticas públicas que contribuyan al desarrollo sostenible y al crecimiento equilibrado de la provincia.