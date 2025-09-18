Histórica Marcha Federal Universitaria en Caleta Olivia: “La educación pública no se toca”

Estudiantes, docentes, nodocentes y vecinos marcharon desde la UNPA-UACO hasta El Gorosito en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización se replicó en distintas ciudades del país en defensa de la universidad pública.

Caleta Olivia fue escenario este miércoles de una multitudinaria Marcha Federal Universitaria que unió a estudiantes, docentes, nodocentes y vecinos en defensa de la educación pública.

La concentración comenzó a las 12:30 en la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UACO), desde donde los manifestantes se movilizaron hasta el emblemático monumento al obrero petrolero, El Gorosito.

La convocatoria fue organizada de manera conjunta por estudiantes, los gremios ADIUNPA y ATUNPA, y la propia UNPA, en el marco del debate en la Cámara de Diputados de la Nación sobre el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada culminó con la lectura de un documento elaborado por la UNPA, el mismo que se presentó en la marcha realizada en Río Gallegos, reafirmando el compromiso con la defensa de la universidad pública y gratuita.

Desde las redes sociales de la Unidad Académica Caleta Olivia expresaron:

“La UNPA está de pie. El pueblo también. Hoy marchamos para decir con fuerza que no aceptamos ajustes ni silencios. Defendemos cada aula, cada beca, cada residencia, cada puesto de trabajo, cada derecho conquistado. La Marcha Federal Universitaria es un grito colectivo desde cada rincón del país: ¡La educación pública no se toca!”