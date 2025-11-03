Hispano Americano se consagró campeón en la Copa Juan Carlos Gargaglioni en Río Gallegos

La Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante este fin de semana la Copa Juan Carlos Gargaglioni, un torneo de fútbol formativo que reunió a 16 equipos de diferentes clubes y escuelas deportivas de la ciudad. La propuesta, organizada desde la Secretaria de Deportes, fue un homenaje al recordado profesor formador y referente para varias generaciones.



Esta edición contó con dos categorías: 2011 y 2013. En la categoría 2011, el primer puesto fue para Hispano Americano, seguido de Olimpia y La Academia. En tanto, en la categoría 2013, el campeón fue nuevamente Hispano Americano, segundo lugar para Boxing A y tercero para Boxing B.



Los encuentros se desarrollaron entre el viernes y el domingo, utilizándose las instalaciones del Gimnasio Rocha, el Gimnasio “Eva Perón” y el Gimnasio Municipal “Juan Bautista Rocha”, donde se realizó la premiación ante una gran participación de familias.

Desde la organización, agradecieron a los profesores, árbitros, personal de planillas y a los padres que acompañaron en todo el desarrollo del torneo.



“Las entradas ayudan a cubrir los arbitrajes en los gimnasios municipales, por eso el apoyo de las familias es fundamental”, señalaron.



Por su parte, Luis Bonte, coordinador de la Escuela de Fútbol de Hispano Americano, celebró los resultados obtenidos y valoró el sentido del encuentro:



“Fue un homenaje a una persona muy reconocida en el fútbol de Río Gallegos. Nos tocó llegar a las finales con muy buenos resultados y estamos muy contentos”.



Bonte también destacó el crecimiento del futsal y el rol de este tipo de torneos como se la liga municipal: “La organización ha sido impecable. Saber los horarios, que no se suspendan partidos y que todo esté coordinado nos permite disfrutar. La liga ha ido creciendo mucho y eso mejora la experiencia para todos”.