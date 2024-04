Hija de Kurt Cobain“Ojalá hubiera conocido a mi papá”

En el día de ayer, en el 30º aniversario de la muerte de Kurt Cobain, su hija Frances Bean Cobain rindió un conmovedor homenaje a la fallecida estrella de rock, a través de un posteo en Instagram.

Cobain, quien murió el 5 de abril de 1994, fue recordado por su única hija con Courtney Love que habló sobre el duelo, la pérdida y su dolor por no haber conocido más al líder de Nirvana, quien murió cuando ella tenía solo 1 año.

“Ojalá hubiera conocido a mi papá”, dijo. “Me gustaría saber la cadencia de su voz, cómo le gustaba el café o cómo se sentía al estar arropado después de un cuento antes de dormir. Siempre me pregunté si habría atrapado renacuajos conmigo durante los bochornosos veranos de Washington, o si “olía a Camel Lights y nesquik de fresa (sus favoritos, según me han dicho)”.

Frances Bean Cobain incluyó una imagen de las manos de su padre, fotos de su infancia y dos imágenes de ella cuando era niña, “la última vez que estuvimos juntos”, dijo en el pie de foto.

“Resulta que no hay mayor motivación para inclinarse hacia la conciencia amorosa que saber que todo termina”, dijo. “(Mi padre) me regaló una lección sobre la muerte que solo puede venir a través de la experiencia VIVIDA de perder a alguien. Es el don de saber con certeza que cuando nos amamos a nosotros mismos y a quienes nos rodean con compasión, con apertura y con gracia, más significativo se vuelve inherentemente nuestro tiempo aquí”.

Frances Bean Cobain ha hablado abiertamente de su dolor, culpa y lucha por ser hija de celebridades. Le dijo a RuPaul en una entrevista de 2019 que se sentía culpable por su herencia del patrimonio de Kurt Cobain.

“Es casi como un préstamo enorme, gigante, del que nunca me libraré”, dijo. “Tengo una relación casi extraña con esto o me siento culpable porque lo siento como dinero de alguien que nunca he conocido, y mucho menos que no me lo he ganado”.

Más tarde añadió que ser el centro de atención como hija de una celebridad se vio facilitado por su amiga de la infancia Billie Lourd, hija de la fallecida actriz Carrie Fisher, y su conexión con Sean Lennon, el hijo de Yoko Ono y John Lennon.