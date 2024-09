Hernández: “Tenemos hasta el 2026 para certificar todos los puertos”

Así lo expresó la directora de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), Selsa Hernández, en diálogo con LU14 Radio Provincia, al ser consultada sobre la fecha estipulada en cuanto a la certificación de los puertos santacruceños. Asimismo, comentó sobre los diferentes trabajos que llevan adelante desde el ente provincial.

En este sentido, la funcionaria provincial comentó sobre la audiencia programada que mantuvo con el prefecto Nacional, Guillermo Jorge Giménez Pérez en la ciudad Autónoma de Buenos Aires con la posibilidad de trabajar de manera articulada en cuanto a la certificación de los puertos. “Este trabajo va a demandar mucho tiempo, pero hoy el más cercano es Punta Quilla que ya está a punto de lograr la certificación y el resto se hará en forma parcial”.

En búsqueda de puertos seguro y puerto limpio remarcó que “a partir del derrumbe de las torres gemelas, los países convinieron trabajar en función de la seguridad, tanto de los aeropuertos como de los puertos. En el caso que nos toca a nosotros es tener la seguridad concreta que, si un barco ingresa, se va a encontrar con las luces como corresponde, habilitación y un puerto seguro al en la cual, al salir de nuestro, pueda recalar en otro sin inconvenientes”.

En cuanto al tiempo disponible, Hernández indicó: “Tenemos fecha hasta el 2026 para certificar todos los puertos. Debemos recordar que nos hemos encontrado con puertos detonados que no se les hizo ninguna inversión y por eso nosotros tenemos que ir a contrarreloj, con presupuestos que no alcanzan, aunque nosotros somos un ente recaudador”.

“A pesar de ser recaudadores, hoy no se puede lograr porque es mucha la inversión que hay que hacer y cuesta demasiado volver a poner en pie todo. El desafío es algo que a uno lo moviliza, y acompañar al gobernador en ese sentido, es más que un compromiso”, continuó.

Por su parte, la directora de UNEPOSC manifestó que “me gustó mucho el pedido del ministro Gustavo Martínez sobre la cuota social de la merluza para Santa Cruz ya que nos han sacado el manejo Golfo por muchos años y sin permisos de pesca, lo que significa que los barcos no vengan y si no vienen, el puerto no funciona”.

“Sobre el tema de no trabajar sobre el Golfo, ha hecho que el anterior gobierno quizás no tenga interés en poner los puertos en condiciones. A su vez, lo que hicieron con el puerto y con la pesca, ha sido terrible, desde la persona que pusieron en pesca en Santa Cruz, no era ni siquiera de la provincia”, declaró.

Sobre la pesca ilegal

Por otro lado, la autoridad portuaria comentó sobre la pesca ilegal que se produce en la zona de la Milla 201. “Defender nuestros recursos, es defender la patria, la soberanía nuestra y también podemos dar el debate a la Milla 201 ya que nos pueden servir para recibir esos barcos que puedan cargar combustible, puedan hacer el cambio de marea, y otras cosas que se pueden hacer”

“Nosotros podemos orientar esa pesca para los barcos, tantos chinos, como coreanos y japoneses que vienen a pescar. También hay algunos barcos españoles e italianos, debemos llamarlos para que nuestros puertos tengan un movimiento constante para que la economía de la provincia vaya en crecimiento”, expresó.

Finalmente, Hernández señaló que “Santa cruz tiene varios recursos como el petróleo, el gas, la minería que es un recurso no renovable pero después está la pesca y cuidarla para poder tener nuestra ganancia”.

“Con respecto al puerto de Deseado hemos tenido un cambio en el Municipio y el nuevo intendente le pone una impronta al trabajo y va en línea con el gobernador, como cuidar el recurso tratando de no gastar más de lo que ingresa. A su vez, allí hemos instalado el DDI por lo que nos encontramos trabajando con ellos haciendo el apoyo técnico y Prefectura Naval Argentina realiza el control interno”, concluyó.