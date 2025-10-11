HERIDO DE ARMA BLANCA:Detención del sospechoso en Las Heras

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, el día 09 de octubre del año 2025, siendo aproximadamente las 23:00 horas, personal policial de la localidad de Las Heras tomó intervención a raíz de un llamado proveniente del Nosocomio Local, donde se informó el ingreso de una persona de sexo masculino con una herida punzo cortante en el abdomen.

Constituido el personal policial en el Hospital Distrital de Las Heras, se constató lo informado, tratándose de un hombre de 40 años, domiciliado en el Barrio Malvinas, quien fue inmediatamente intervenido quirúrgicamente por el equipo médico de guardia, debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados, el hecho habría ocurrido momentos antes en inmediaciones del domicilio del lesionado, cuando éste salió de su vivienda y, minutos después, regresó manifestando haber sido apuñalado. En el lugar se realizaron las pericias de rigor con intervención del personal de la División Criminalística local, bajo directivas del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, que dispuso el inicio de una investigación tendiente a determinar la autoría del hecho.

En continuidad con las diligencias, el día 10 de octubre del 2025, alrededor de las 19:15 horas, personal de la División de Investigaciones de Las Heras, en cumplimiento de la Orden de Allanamiento y Detención, librada en el marco de la causa “S/ HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA”, procedió a allanar un domicilio ubicado en el Barrio Malvinas, Mza. 245.

El procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de prendas de vestir con manchas hemáticas, dos armas blancas presumiblemente vinculadas al hecho, y seis plantines de marihuana, estos últimos puestos a disposición de la Sede Fiscal Descentralizada Zona Norte con asiento en Caleta Olivia.

Asimismo, se concretó la detención de un hombre de 36 años, quien quedó alojado en dependencias de la División Comisaría Segunda de Las Heras, a disposición del magistrado interviniente.

La investigación continúa bajo directivas judiciales, manteniéndose las actuaciones en curso a fin de esclarecer totalmente las circunstancias del hecho.