Hallaron con vida a un hombre de 78 años que era intensamente buscado en Río Gallegos

Un amplio operativo policial permitió localizar a José Darío Millatureo, quien se había ausentado de su domicilio el domingo por la tarde. Fue encontrado desorientado en un descampado y trasladado al hospital para recibir atención médica.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que el domingo 24 de agosto de 2025, efectivos de la División Comisaría Segunda de Río Gallegos intervinieron a raíz de una denuncia por búsqueda de paradero. La misma correspondía a José Darío Millatureo, de 78 años, domiciliado en la ciudad, quien se había ausentado de su hogar sin regresar.

Debido a que el hombre requiere cuidados especiales, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, con la participación de la División de Investigaciones y comunicaciones operativas a todas las unidades policiales de la provincia.

El lunes 25 de agosto, cerca de las 9:30 de la mañana, personal de la División Comando de Patrullas que realizaba recorridas preventivas por la intersección de las calles Crio. Sayago y Valentina Tiscornia, advirtió la presencia de una persona en un descampado. Al acercarse, constataron que se trataba de Millatureo, quien presentaba signos de desorientación y de haber permanecido a la intemperie durante la noche.

De inmediato, los efectivos lo trasladaron a una zona segura y luego al hospital local bajo custodia policial, donde recibió la atención médica correspondiente. En el lugar también se hicieron presentes sus familiares directos, quienes fueron informados sobre lo sucedido.

Desde la fuerza provincial agradecieron a la comunidad y a los medios de comunicación por la colaboración en la difusión del pedido de paradero y destacaron la rápida respuesta del personal interviniente, que permitió la localización con vida del vecino buscado.