Hallan y restituyen una motocicleta robada en Río Gallegos

El rodado, una Corven Triax 250, había sido sustraído durante la noche del martes y fue encontrado pocas horas después en un predio en construcción. La Policía realizó las pericias y entregó la moto a su propietario.

La Policía de Santa Cruz logró recuperar en la madrugada de este miércoles una motocicleta que había sido robada en la ciudad de Río Gallegos.

Según la denuncia radicada en la Comisaría Sexta, el hecho ocurrió el martes 9 de septiembre en un domicilio de calle Graham Bell al 2400, cuando el propietario advirtió que autores ignorados se habían llevado su motocicleta marca Corven Triax 250, de color negra con detalles blancos, que se encontraba estacionada en la vereda con medidas de seguridad.

Minutos después de la medianoche, personal policial fue alertado sobre la presencia de una moto abandonada en un predio en construcción ubicado en calle Leonardo Da Vinci al 2700. Una comisión del Comando de Patrullas se trasladó al lugar y constató que se trataba del vehículo denunciado como sustraído.

El rodado fue reconocido por su dueño y, tras las pericias efectuadas por la División Criminalística, el Juzgado de Instrucción N.° 1 dispuso su devolución definitiva al damnificado.

Desde la fuerza policial recordaron a la comunidad la importancia de radicar las denuncias de manera inmediata y extremar las medidas de seguridad sobre los vehículos, para facilitar la prevención y el recupero en casos de sustracción.