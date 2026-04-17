Haciendo historia: Caleta Olivia se postula para ser sede de la Liga Federal de Vóley 2027

La Municipalidad de Caleta Olivia avanza con la presentación formal de su candidatura para convertirse en sede de la Liga Federal de Vóley, tanto en la rama femenina como masculina, en su edición 2027. Se trata de una propuesta, avalada por la Federación, que marca un hito para la ciudad, ya que, de concretarse, sería la primera vez en la historia que este certamen de carácter nacional se dispute en territorio local.

Esta iniciativa responde a una política sostenida del intendente Pablo Carrizo, de fortalecimiento del deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y promoción comunitaria. En ese sentido, el proyecto no solo apunta a la logística de un evento de relevancia nacional, sino también a consolidar a Caleta Olivia como un polo deportivo en la región patagónica, con infraestructura en crecimiento y una comunidad comprometida con la actividad física.

La Liga Federal de Vóley representa uno de los espacios más importantes para el desarrollo de la disciplina en todo el país, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la igualdad de oportunidades, la formación integral de los deportistas y la competencia sana. La postulación de la ciudad se enmarca en estos principios, con el objetivo de generar un evento que trascienda lo deportivo y tenga impacto social, turístico y económico.

Asimismo, desde el municipio se destaca el trabajo en conjunto con la escuela municipal de vóley Choique, cuyo compromiso resulta clave para llevar adelante una propuesta de estas características. La articulación permite proyectar una organización de calidad, capaz de recibir delegaciones de todo el país y brindarles las condiciones necesarias para el desarrollo de la competencia.

Finalmente, se remarca que esta candidatura es también una oportunidad para seguir impulsando el crecimiento del vóley en la ciudad, fomentar la participación de jóvenes y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad, posicionando a Caleta Olivia en el calendario nacional del deporte argentino.