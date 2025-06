Habló una de las denunciantes de Españón: “le pido al señor gobernador que nos ayude a tener justicia”

Celeste es una de las mujeres que denunció al diputado de SER, Fernando Españón por abuso sexual. El bloque oficialista lleva 100 días sin tratar los pedidos de desafuero de la justicia.

Este sábado, durante la segunda edición de “Trinchera, un foro contra la crueldad”, realizado por la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Celeste G subió al escenario en el marco de la exposición vinculada a los diez años del “Ni Una Menos”.

Allí, y luego de una explicación jurídica sobre la gravedad institucional en la el “Caso Españón” pone a Santa Cruz, al incumplir no solo normativa nacional sino todos los tratados internacionales para garantizar la debida diligencia y el acceso a justicia en casos de violencia de género, la joven de 28 de Noviembre rompió el silencio.

“Quiero ser escuchada. Por mí, por mi familia. Este proceso es larguísimo, no termina más y estoy cansada, quiero que alguien se ponga en mi lugar y piense realmente cómo me siento. No solamente yo, porque no soy la única. Pónganse en el lugar de las demás porque hay chicas que denunciaron y hay más que no enunciaron todavía”, dijo.

La denunciante dijo tener “fe” en la justicia y le pidió a la Cámara de Diputados “que realmente se pongan en mi lugar, que piensen que tienen madre, hijas, sobrinas y que no están exentas de algo como esto. Que por querer tener un trabajo las quieran hacer pasar por una situación así”.

Celeste recordó que cuando se animó a denunciar al entonces intendente de 28 de Noviembre, “tenía mucho miedo y enojo porque encima me había dejado sin trabajo y yo tenía tres pibes. Me negué a acceder a lo que me pedía y me echó. Y yo hice un descargo en Facebook”.

Luego “empezaron a llegarme cartas documento a mi domicilio, una tras otra. Siete cartas documento en total de todo el entorno municipal y de la esposa de este hombre, si así se lo puede llamar”.

Aun estando procesado por la justicia, por el delito de abuso sexual reiterado y con más de una víctima, Españón demandó a Celeste por calumnias e injurias y le reclamó $16 millones.

“Era una cantidad de plata que yo realmente no tenía. Ya no quería seguir con esto, pero me di cuenta que él me prefería callada, que yo me tenía que callar así que busqué ayuda, conseguí abogado y lo enfrenté a él y a todo el sistema porque realmente está apoyado por el gobierno”, insistió.

En otro tramo de su relato, la mujer le habló directamente al gobernador Claudio Vidal: “Al señor gobernador le quiero decir que siento que él lo protege. Que si tanto que dice que no va a dejar que pasen injusticias, que realmente me ayude a mí y a las víctimas, y que le diga a su bloque que haga su trabajo. Tienen que votar, que dejen de evadir esto de las sesiones, que dejen el enojo político por un rato. Que se ponga a pensar que tengo 32 años, que piense que viene de una mujer y me ayude a que le saquen los fueros y podamos tener justicia. Señor gobernador, nosotras no mentimos”.