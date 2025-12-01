EN VIVO
Haberes mes de noviembre: Cronograma de pago para los agentes de la Administración Pública Provincial

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura dio a conocer las fechas de pago de haberes correspondiente al mes de noviembre para los agentes de la Administración Pública Provincial.

En cumplimiento de los plazos establecidos por ley, los sueldos del personal de los distintos sectores del Estado estarán acreditados el miércoles 3 de diciembre, mientras que los haberes correspondientes a las autoridades superiores se depositarán el martes 9 de diciembre.

