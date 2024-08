Gutiérrez: “Hay que sentarse en una mesa de forma responsable”

Hoy, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gutiérrez, en diálogo con la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, anticipó que el próximo jueves 8 de agosto a las 10:00, junto al ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, encabezarán una mesa de trabajo con los gremios y empresas del sector pesquero. La misma tendrá lugar en las instalaciones de la Cartera Productiva de la Provincia en Río Gallegos.

El Gobierno de Santa Cruz impulsa una importante línea política basada especialmente en la importancia del sector productivo en la provincia. Bajo esa premisa, las Carteras de Trabajo y Producción, convocaron a un encuentro la próxima semana, a los distintos referentes de gremios y empresas, relacionados con el sector pesquero.

Al respecto, el titular de la cartera Laboral, Julio Gutiérrez dio detalles de la iniciativa y los objetivos de la misma. “Esta reunión se realizará el jueves 8 a las 10 de la mañana en las instalaciones del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria aquí en la ciudad de Río Gallegos con todos los gremios de la pesca, preocupados por lo que está pasando con la zafra en este tiempo y la responsabilidad que tienen los empresarios como así también las organizaciones sindicales a la hora de hablar de productividad”, explicó.

“Hay con una directiva clara del gobernador Claudio Vidal, que es convocar a todas las organizaciones sindicales que tienen que ver con la pesca y la actividad portuaria”, indicó.

Asimismo, Gutiérrez destacó cuáles serán algunos de los temas que se abordarán en la reunión. “Uno de ellos tiene que ver con política pública y con Puertos Seguros. Sobre este último, hemos trabajado y estamos en un franco proceso de que nuestros puertos se conviertan en puertos seguros. Por otro lado, se hará hincapié en la responsabilidad que tienen los empresarios para que sus barcos descarguen en Puerto Deseado o en los puertos de Santa Cruz, lo cual no está pasando, por lo que se están yendo a otros puertos, generando un perjuicio laboral a toda la mano de obra que tenemos aquí”, precisó.

“Cuando hablamos de que hay dificultades, lo que hay que hacer es sentarse en forma responsable en una mesa, discutir estos inconvenientes y encontrar la solución. No buscar la salida más fácil porque con eso se perjudica tanto a la mano de obra local como a la Provincia porque no hay ingresos y deja de circular un dinero que debería estar en Santa Cruz. Además, ellos tienen responsabilidades porque muchos de estos barcos tienen planta y tienen la responsabilidad de descargar y procesar en planta o en tierra dentro del territorio provincial”, amplió.

En otra parte del diálogo, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social habló de la convocatoria y qué significará la misma. “Nos vamos a sentar con todas las partes en la mesa y empezaremos a buscar la solución al problema y esto es lo que vamos a estar haciéndolo el próximo jueves. Nuevamente convocamos a todos los gremios y empresas a discutir esta cuestión y ver cuál es la solución más adecuada para salir de este inconveniente”, agregó.

Al ser consultado acerca del impacto que genera la reducción de ingresos en los puertos santacruceños, manifestó que el mismo tiene que ver con la reducción de mano de obra. Sobre este aspecto precisó que afecta de manera proporcional con la cantidad de barcos que no ingresan. “Entonces al no ingresar barco no hay descarga y toda la fuerza laboral portuaria se resiente”, concluyó.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios