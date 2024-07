Guenchenen: “YPF mostró su lado más miserable aprovechando el temporal para seguir perjudicando a los santacruceños”

En su discurso de celebración por el gran triunfo electoral, el Secretario General del Sindicato Petrolero no escatimó críticas a la operadora estatal, a la que calificó de “miserable” luego de su actitud en el último temporal climático. “No pusieron ni una máquina para limpiar las rutas congeladas, ni ayudaron a los vecinos que no tienen ni gas ni para comer. No acompañaron en nada al pueblo de Santa Cruz”.

El Secretario General del Sindicato Petrolero, Rafael Güenchenen, pronunció un duro discurso contra YPF en el acto de celebración tras la jornada electoral, y criticó la constante política de desinversión de la operadora estatal en los últimos años en Santa Cruz. En este marco, anunció que “no nos va a temblar el pulso en profundizar la medida de fuerza”.

Para contextualizar, Güenchenen expuso los números de la estrepitosa caída de la producción que se vivió en los últimos meses en YPF, con casi 191,959m3 en diciembre del 2023; 140.000 actualmente; y una previsión que continúa a la baja. En sólo 7 meses, se produjo un 25% menos de petróleo en Santa Cruz.

“Estamos pidiendo que normalice la actividad, que se levante los equipos de perforación, de workover, y más ahora que YPF se aprovecha de la situación climática, de una forma miserable Horacio Marín, y lo nombro porque es el responsable, aprovechándose de la necesidad de la gente, aprovechando de una situación climática que golpeó a los santacruceños, paró toda la actividad petrolera” señaló Güenchenen.

“Es mayor el interés de YPF en Neuquén, que el plan de sostener la producción de petróleo y gas en Santa Cruz, que no solamente beneficia al sector petrolero, sino también a las regalías que llegan al gobierno provincial, que ayudan a municipios, a la gente” detalló el dirigente.

“Y esto no es solamente responsabilidad de la dirigencia actual, sino también de aquellos que pasaron. Estos días se escuchó a un santacruceño que fue presidente de YPF hablar de una forma muy liviana sobre esta cuestión. ¿Saben cuántos pozos perforó YPF en Neuquén en su gestión? Cientos. ¿Saben cuántos perforó en Palermo Aike? Ninguno. Este señor es uno de los principales responsables de esta situación” cuestionó Güenchenen.

“Si nosotros le permitimos a YPF no subir equipos no perforar y seguir con este plan de desinversión, en una año y medio, queda el 50% de trabajadores en los yacimientos. Así que los que están al frente de YPF, que vayan sabiendo que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados” exclamó.

“Vamos a defender los yacimientos. Es el compromiso del Gobernador, y el mío como Secretario General. Se lo prometimos a los afiliados y al pueblo de Santa Cruz, y lo vamos a hacer con o sin YPF. No vamos a bajar los brazos, y vamos a sacar esto adelante compañeros” finalizó Güenchenen.