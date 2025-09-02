Güenchenen encabezó asamblea petrolera en Caleta Olivia y advirtió que se profundizarán las medidas de fuerza contra YPF

El Secretario General del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), Rafael Güenchenen, recorrió este martes el predio donde avanza la construcción del Polideportivo en Caleta Olivia y, en ese marco, encabezó una importante asamblea con trabajadores de la actividad.

Durante su discurso, el dirigente gremial fue contundente al señalar que, ante la falta de respuestas por parte de YPF, las medidas de fuerza se intensificarán en los próximos días.

“Le damos un plazo hasta el viernes; ya estamos convocando a Asamblea General en Pico Truncado. Hasta acá conducimos nosotros, pero ahora, compañeros, son ustedes los que toman el rumbo de las medidas”, expresó Güenchenen.

Asimismo, el Secretario General destacó el acompañamiento de las autoridades provinciales y municipales frente a la situación crítica, y remarcó la necesidad de sostener “espacios de discusión política que nos permitan generar empleo y defender los intereses de la provincia”.

El encuentro contó con la presencia de Daniel Álvarez, primer candidato a Diputado Nacional, a quien Güenchenen definió como “un amigo” y un dirigente con trayectoria en la defensa de los trabajadores.

“Lo conocí defendiendo a los petroleros y sé de su valía como persona y como dirigente. Es un honor acompañarlo en esta etapa como candidato”, afirmó.

También participó el Intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, quien manifestó su respaldo a los candidatos del oficialismo provincial y acompañó a los trabajadores en la asamblea.

Con un tono firme, el dirigente petrolero dejó en claro que la conducción sindical está preparada para redoblar la lucha en defensa de los puestos de trabajo y de los recursos de Santa Cruz.