“Guantes de Oro”: El boxeo de Santa Cruz tendrá su velada en el CePARD

Con el apoyo del Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Deportes, se realizará el próximo 18 de octubre una velada boxística en Río Gallegos, con la participación de niños y jóvenes púgiles de la región.

El 18 de octubre a partir de las 20 hs, el gimnasio del CePARD abrirá sus puertas para revivir después de 48 años el campeonato de boxeo “Guantes de Oro” en Río Gallegos.

Miguel “Cachete” Morales manifestó su entusiasmo por el trabajo para concretar la organización de este evento del boxeo en la capital provincial. “El boxeo es una de los deportes más completos, tanto física como mentalmente”, expresó y dijo que “gracias al Gobierno y la Secretaría de Deportes se va a hacer el Guante de Oro, que hace mucho que no se hace”.

Asimismo, Morales espera poder “hacer un selectivo completo de la provincia”.

Por su parte, la entrenadora Belén Álvarez sostuvo que el objetivo es “resurgir el boxeo”, dando cuenta que hoy tienen alumnos de 6 años en adelante que trabajan la técnica pero a partir de la pedagogía del deporte y la recreación.

Explicó que se realizarán 12 peleas con cinturones en el campeonato, y contarán con púgiles provenientes de localidades como El Calafate y Río Turbio en Santa Cruz, como también del Chubut como Dolavon, Rawson y Trelew.

“Queremos darle otra perspectiva al boxeo”, enfatizó Álvarez.

Por último, Carlos Rafael Guerrero –uno de los tres profesores a cargo de la sala de boxeo en el CePARD- rememoró el festival amateur que se hacía en los años ´80 y anticipó que contarán con la categoría menores, juveniles, cadetes y mayores hasta 20 años. Y concluyó: “Queremos que los chicos tengan un circuito para poder seguir con esta disciplina”