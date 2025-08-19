Grupo Venidici celebra 14 años con un Té a beneficio inspirado en mandalas

El próximo domingo 14 de septiembre, el Grupo Venidici organiza su tradicional Té a beneficio en el Centro de Residentes de Palo Blanco. El evento busca recaudar fondos para continuar acompañando a pacientes oncológicos.

El Grupo Venidici, conformado por pacientes oncológicos y familiares, anunció la realización de su Té Anual a beneficio, una actividad que no solo representa la principal fuente de recaudación para la organización, sino también una oportunidad de encuentro y contención.

Kity Ruarte, integrante del grupo, dialogó con Voces y Apuntes y destacó: “Es un año difícil para nosotros, primero por la ausencia importante de nuestra psicóloga. Pasamos de ser un grupo de ayuda mutua a un grupo de autoayuda, porque hoy somos los mismos pacientes los que recibimos a las personas que ingresan. Esperamos que Yami pueda estar muy pronto con nosotros, porque desde el año 2010 hizo mucho por conformar este espacio y la extrañamos mucho”.

El encuentro tendrá como temática central los mandalas, símbolo que marcó el inicio del trabajo del grupo gracias a la artista plástica Dora López. “Pintábamos muchas mandalas porque es algo curativo, sana y nos permite expresar nuestros estados de ánimo”, señaló Ruarte.

El evento se desarrollará el domingo 14 de septiembre, a las 16 horas, en el Centro de Residentes de Palo Blanco. El valor de la entrada es de $20.000, con la posibilidad de abonarlo en dos cuotas. Para adquirirlas, los interesados pueden comunicarse con integrantes del grupo o al teléfono 297-5260998.

Finalmente, Ruarte resaltó la importancia de esta actividad para el colectivo: “Festejar un año más de vida también es muy importante. Este evento implica un gran esfuerzo, pero lo hacemos con mucho amor porque nos permite seguir acompañando a quienes reciben un diagnóstico oncológico y necesitan contención”.