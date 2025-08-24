Grasso y Radonich lanzan la tarjeta Integración Austral el 3 de septiembre

Río Gallegos y Punta Arenas refuerzan sus lazos y el trabajo conjunto que vienen realizando con el lanzamiento de la Tarjeta IA, que busca fomentar la integración binacional, ofreciendo a vecinos y turistas descuentos en hotelería, gastronomía y otros rubros a ambos lados de la frontera.

El próximo miércoles 3 de septiembre a las 11 horas, en el Hotel Patagonia de Río Gallegos, se presentará oficialmente la Tarjeta Integración Austral (IA). Esta iniciativa es impulsada por el intendente Pablo Grasso y el alcalde Claudio Radonich, y apunta a estimular el flujo de viajeros entre ambas ciudades.

Con solo presentar la tarjeta, los usuarios accederán a beneficios que en esta primera etapa estarán disponibles en hoteles, hostales, cabañas, restaurantes y confiterías.

En total, son más de 50 los comercios adheridos sumando Punta Arenas y Río Gallegos, y se espera que con el correr de los días, y al ver cómo funciona la tarjeta, se agreguen otros más. En Río Gallegos, la Dirección de Recaudaciones del Municipio será responsable de la inscripción de vecinos y entrega de las tarjetas.

El intendente riogalleguense Pablo Grasso destacó que la Tarjeta IA tendrá un impacto directo en el consumo local e informó un detalle no menor: la tarjeta podrá ser usada por ciudadanos locales también en esta ciudad: “Servirá para comprar en nuestros comercios y también en los de Punta Arenas. Queremos apoyar al sector privado, generar movimiento económico y premiar a quienes usen la tarjeta”, dijo Grasso.

Además, el Municipio prevé sorteos de premios y estadías entre quienes la utilicen, en articulación con empresas que ya manifestaron su apoyo y como forma de incentivo para que esta herramienta tenga un uso masivo.

Grasso adelantó que la intención es expandir el sistema a otros municipios de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y a comunas chilenas como Puerto Natales y Porvenir, conformando una red regional de beneficios compartidos.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich subrayó que la iniciativa “es un paso concreto en el camino de la integración, que permitirá fortalecer los lazos históricos entre las dos ciudades y potenciar el turismo regional”.

La Tarjeta IA surge del convenio de colaboración firmado el 21 de junio de 2024 entre ambos mandatarios, que abrió el camino para el desarrollo conjunto de actividades deportivas, culturales e institucionales. Ahora, con esta propuesta, Río Gallegos y Punta Arenas refuerzan el compromiso de trabajar sin fronteras, en beneficio de sus comunidades.